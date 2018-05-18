توريرا على رادار نابولي وإيفرتون

كشف تقارير صحفية إيطالية بأن الأوروجوياني لوكاس توريرا نجم سامبدوريا دخل دائرة اهتمامات إيفرتون الإنجليزي ونابولي الإيطالي.

وقال توريرا في تصريحات في مقابلة مع "سامبدوريان دوت نت" نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "لا أعرف ما إذا كنت مستعد للعب من أجل فريق كبير، لا أعرف أين سألعب في الموسم المقبل، لقد قضيت بعض المواسم الرائعة هنا في سامبدوريا وأنا سعيد الآن".

وتابع: "أود البقاء في إيطاليا. هناك نوعية جيدة من الحياة والطعام شيء عظيم. الآن ومع ذلك، لا أعرف شيئا عن مستقبلي".