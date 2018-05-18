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أسعار النفط تتراجع فى نهاية تعاملات الأسبوع

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:12 م
أسعار النفط تتراجع فى نهاية تعاملات الأسبوع
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وكالات
 
تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة لكن خام برنت سجل سادس أسبوع على التوالي من المكاسب، مدعوما بهبوط حاد في انتاج فنزويلا وطلب عالمي قوي وعقوبات أمريكية مرتقبة على إيران.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 79 سنتا، أو واحدا في المئة، لتبلغ عند التسوية 78.51 دولار للبرميل.

 وفي الجلسة السابقة قفز خام القياس العالمي فوق 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر2014 ويتوقع مستثمرون أن يسجل المزيد من المكاسب على الأقل في الأجل القصير، بسبب المخاوف بشأن الإمدادات.

وينهي برنت الأسبوع مرتفعا نحو 1.9 بالمئة، موسعا مكاسبه منذ بداية العام إلى حوالي 17.5 بالمئة.

وانخفضت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 21 سنتا، أو 0.29 في المئة، لتبلغ عند التسوية 71.28 دولار للبرميل ومنهية الأسبوع على زيادة قدرها 0.9 بالمئة، هي ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي.
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