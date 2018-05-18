"الديهي" يوضح سر مهاجمة نزار قباني لـ سيد قطب

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القيادي الإخواني سيد قطب كان لديه حب وانحياز شديد للمرأة، مشيرًا إلى أن قطب كتب من قبل قصيده باسم "صدى قبله".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن قطب كتب هذه القصيدة بعدما قام بعلاقة مع أحد أصدقائه، مؤكدًا أن بعد هذه القصيدة هاجمه الشاعر نزار قباني، لأن قام بتحويل القصائد إلى غرف النوم.



وتابع "الديهي": "نجيب محفوظ قال أنه لم يرتاح أبدًا لسيد قطب، رغم أن كانت معاملته معاملة حسنه".