رئيس ريال مدريد يوجه ضربة موجعة لميسي

يبحث فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني، عن مهاجم قوي للملكي تحسبًا لتعثر مفاوضاته مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

وأكدت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن رئيس ريال مدريد يخطط لخطف مهاجم يوفنتوس الإيطالي باولو ديبالا في حالة فشل التعاقد مع نيمار وبقائه موسم آخر على الأقل في صفوف النادي الباريسي.

وأوضحت الصحيفة أن تعاقد الريال مع ديبالا سيكون بمثابة ضربة قوية للنجم ليونيل ميسي، الذي رفض انضمام مواطنه الأرجنتيني لبرشلونة بعد مغادرة نيمار لباريس العام الماضي.

كما أشارت الصحيفة إلى أن مستقبل باولو ديبالا مع يوفنتوس أصبح معقدًا للغاية، ولا يستطيع أحد أن يعرف مصيره مع السيدة العجوز هذا الصيف.