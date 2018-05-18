حسني عبد ربه يتحدث عن طقوسه الخاصة في "رمضان"



وأضاف:”الشهر الكريم يحفل بروحانيات خاصة ويسعى خلاله لأداء الفرائض وأعمال الخير لحصد أكبر كم من الحسنات المضاعفة فى رمضان”.



واستكمل:”شهر رمضان الحالى يختلف عن الأعوام الماضية بعد حصولنا على راحة عقب ختام الموسم وبالتالى التفرغ لمزيد من العبادات والتقرب إلى الله عز وجل”.



وأتم :” احرص دائما على الدعاء لشقيقتى التى ستظل دائما فى ذاكرتى مع قضاء وقت أطول مع والدى ووالدتى”.

قال حسنى عبدربه قائد وسط الإسماعيلى أن صلاة التراويح وقراءة القرآن من أهم طقوسه خلال شهر رمضان المبارك.