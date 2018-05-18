حسني عبد ربه يتحدث عن طقوسه الخاصة في "رمضان"
الجمعة 18/مايو/2018 - 11:07 م
أحمد سعد
قال حسنى عبدربه قائد وسط الإسماعيلى أن صلاة التراويح وقراءة القرآن من أهم طقوسه خلال شهر رمضان المبارك.
وأضاف:”الشهر الكريم يحفل بروحانيات خاصة ويسعى خلاله لأداء الفرائض وأعمال الخير لحصد أكبر كم من الحسنات المضاعفة فى رمضان”.
واستكمل:”شهر رمضان الحالى يختلف عن الأعوام الماضية بعد حصولنا على راحة عقب ختام الموسم وبالتالى التفرغ لمزيد من العبادات والتقرب إلى الله عز وجل”.
وأتم :” احرص دائما على الدعاء لشقيقتى التى ستظل دائما فى ذاكرتى مع قضاء وقت أطول مع والدى ووالدتى”.
وأضاف:”الشهر الكريم يحفل بروحانيات خاصة ويسعى خلاله لأداء الفرائض وأعمال الخير لحصد أكبر كم من الحسنات المضاعفة فى رمضان”.
واستكمل:”شهر رمضان الحالى يختلف عن الأعوام الماضية بعد حصولنا على راحة عقب ختام الموسم وبالتالى التفرغ لمزيد من العبادات والتقرب إلى الله عز وجل”.
وأتم :” احرص دائما على الدعاء لشقيقتى التى ستظل دائما فى ذاكرتى مع قضاء وقت أطول مع والدى ووالدتى”.