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حسني عبد ربه يتحدث عن طقوسه الخاصة في "رمضان"

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:07 م
حسني عبد ربه يتحدث عن طقوسه الخاصة في رمضان
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أحمد سعد
 
قال حسنى عبدربه قائد وسط الإسماعيلى أن صلاة التراويح وقراءة القرآن من أهم طقوسه خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف:”الشهر الكريم يحفل بروحانيات خاصة ويسعى خلاله لأداء الفرائض وأعمال الخير لحصد أكبر كم من الحسنات المضاعفة فى رمضان”.

واستكمل:”شهر رمضان الحالى يختلف عن الأعوام الماضية بعد حصولنا على راحة عقب ختام الموسم وبالتالى التفرغ لمزيد من العبادات والتقرب إلى الله عز وجل”.

وأتم :” احرص دائما على الدعاء لشقيقتى التى ستظل دائما فى ذاكرتى مع قضاء وقت أطول مع والدى ووالدتى”.
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