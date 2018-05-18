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نشأت الديهي: "العقاد" رفض مساندة سيد قطب في كتابة أشعاره

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:08 م
نشأت الديهي: العقاد رفض مساندة سيد قطب في كتابة أشعاره
الإعلامي نشأت الديهي
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أمنية فوزي
 
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القيادي الإخواني سيد قطب كانت تربطه علاقة جيدة بالأديب عباس محمود العقاد، مشيرًا إلى أن قطب تأثر كثيرًا بشخصية العقاد حتى وفاته.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن قطب كان يؤمن أن العقاد هو الشاعر الأعظم في تاريخ الأدب العربي، موضحًا أن "قطب" كان خلال حديثه مع الآخرين يستشهد بشعر العقاد.

وتابع "الديهي": "قطب طلب من العقاد أن يكتب له مقدمة لأحد كتبه، ولكن العقاد رفض، وكان رأي بعض الأدباء في وقتها، أن العقاد خشى على شعره من هذا الشاب الصغير".
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