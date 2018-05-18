ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"بكري" عن فيلم حادثة النيل هيلتون: اغتيال معنوي لحماة الوطن

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:08 م
بكري عن فيلم حادثة النيل هيلتون: اغتيال معنوي لحماة الوطن
بكري
طباعة
داليا الحسين
 
استنكر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفيلم السويدي المسيء للشرطة المصرية، مشيرا إلى أن نشطاء "السبوبة" وجماعة الإخوان يروجون للفيلم في محاولة فاشلة لتحريض الشارع المصري ضد أجهزة الأمن.

وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الفيلم يحمل حادثة النيل هيلتون، قام بتأليفه سويدي من أصل مصري يدعى طارق صالح، مؤكدا أن هذا الفيلم اغتيال معنوي لحماة الوطن، ومحاولة لنشر الفوضوي في البلاد.

ولفت إلى أن الفيلم انتج بتمويل من السويد وهولندا وألمانيا والدنمارك وصور في المغرب لعدم قدرتهم على تصويره بمصر، معلقا: "دول عصابات تمول مؤسسات المجتمع المدني".
المزيد عن: مصر التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
1
x
20:30
1
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 11:10:02 PM