"بكري" عن فيلم حادثة النيل هيلتون: اغتيال معنوي لحماة الوطن



ولفت إلى أن الفيلم انتج بتمويل من السويد وهولندا وألمانيا والدنمارك وصور في المغرب لعدم قدرتهم على تصويره بمصر، معلقا: "دول عصابات تمول مؤسسات المجتمع المدني".



استنكر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفيلم السويدي المسيء للشرطة المصرية، مشيرا إلى أن نشطاء "السبوبة" وجماعة الإخوان يروجون للفيلم في محاولة فاشلة لتحريض الشارع المصري ضد أجهزة الأمن.وأضاف "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة أن الفيلم يحمل حادثة النيل هيلتون، قام بتأليفه سويدي من أصل مصري يدعى طارق صالح، مؤكدا أن هذا الفيلم اغتيال معنوي لحماة الوطن، ومحاولة لنشر الفوضوي في البلاد.