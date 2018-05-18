جمهور "الهيبة العودة": تأثرنا بمقتل والد جبل رغم معرفتنا بالأحداث

وشهدت الحلقة حفل زفاف جبل شيخ الجبل والذي يؤدي دوره تيم، حيث تم قتل والده من قبل أعدائهم عائله السعيد، وأكد الجمهور على احترافيه تيم في تأدية المشهد وتأثرهم به وبصرخاته رغم معرفتهم مسبقا بمقتل والده وبرتم الأحداث.





مسلسل الهيبة حقق نجاحا كبيرا في جزئه الأول، ويعتمد في هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الاسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول والصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وإخراج سامر البرقاوي.