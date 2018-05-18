ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

جمهور "الهيبة العودة": تأثرنا بمقتل والد جبل رغم معرفتنا بالأحداث

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:04 م
جمهور الهيبة العودة: تأثرنا بمقتل والد جبل رغم معرفتنا بالأحداث
الهيبة العودة
طباعة
شيماء أحمد
 
أشاد جمهور الفنان السوري تيم حسن، بأدائه الرائع خلال أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الهيبة العودة"، وخاصة في مشهد مقتل والده سلطان شيخ الجبل.

وشهدت الحلقة حفل زفاف جبل شيخ الجبل والذي يؤدي دوره تيم، حيث تم قتل والده من قبل أعدائهم عائله السعيد، وأكد الجمهور على احترافيه تيم في تأدية المشهد وتأثرهم به وبصرخاته رغم معرفتهم مسبقا بمقتل والده وبرتم الأحداث.


مسلسل الهيبة حقق نجاحا كبيرا في جزئه الأول، ويعتمد في هذا الجزء على الفلاش باك لمعرفة الاسباب التي بنيت عليها أحداث الجزء الأول والصراع والقسوة التي وصل إليها جبل شيخ الجبل، ويشارك في بطولته الفنانة نيكول سابا وإخراج سامر البرقاوي.

جمهور "الهيبة العودة": تأثرنا بمقتل والد جبل رغم معرفتنا بالأحداث
جمهور "الهيبة العودة": تأثرنا بمقتل والد جبل رغم معرفتنا بالأحداث
جمهور "الهيبة العودة": تأثرنا بمقتل والد جبل رغم معرفتنا بالأحداث
جمهور "الهيبة العودة": تأثرنا بمقتل والد جبل رغم معرفتنا بالأحداث
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
1
x
20:30
1
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 11:10:09 PM