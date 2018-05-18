ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مواعيد انطلاق مسابقات اتحاد الكرة

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:04 م
مواعيد انطلاق مسابقات اتحاد الكرة
أرشيفية
طباعة
 
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فى تغريدات لها على الحساب الرسمي للاتحاد بموقع ” تويتر ” ، عن مواعيد انطلاق عدد من المسابقات وكانت على النحو الأتي:

انطلاق دوري الدرجة الأولي، والممتاز، للناشئين في 28 سبتمبر 2018، والدوري، الممتاز للبراعم دون 15 عام، والدرجة الأولي للشباب في 29 سبتمبر 2018.

وأشارت اللجنة ، إلي أنه تم تحديد موعد مسابقة دوري الدرجة الثانية فى 5 أكتوبر 2018، كما تم تحديد إنطلاق الدوري الممتاز للبراعم دون 13 عام في 19 أكتوبر القادم.
المزيد عن: مسابقات رياضة انطلاق الكرة السعودية الدورى اتحاد الكرة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
1
x
20:30
1
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 11:10:09 PM