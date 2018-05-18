مواعيد انطلاق مسابقات اتحاد الكرة
الجمعة 18/مايو/2018 - 11:04 م
أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فى تغريدات لها على الحساب الرسمي للاتحاد بموقع ” تويتر ” ، عن مواعيد انطلاق عدد من المسابقات وكانت على النحو الأتي:
انطلاق دوري الدرجة الأولي، والممتاز، للناشئين في 28 سبتمبر 2018، والدوري، الممتاز للبراعم دون 15 عام، والدرجة الأولي للشباب في 29 سبتمبر 2018.
وأشارت اللجنة ، إلي أنه تم تحديد موعد مسابقة دوري الدرجة الثانية فى 5 أكتوبر 2018، كما تم تحديد إنطلاق الدوري الممتاز للبراعم دون 13 عام في 19 أكتوبر القادم.