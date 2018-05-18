مواعيد انطلاق مسابقات اتحاد الكرة

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، فى تغريدات لها على الحساب الرسمي للاتحاد بموقع ” تويتر ” ، عن مواعيد انطلاق عدد من المسابقات وكانت على النحو الأتي:





انطلاق دوري الدرجة الأولي، والممتاز، للناشئين في 28 سبتمبر 2018، والدوري، الممتاز للبراعم دون 15 عام، والدرجة الأولي للشباب في 29 سبتمبر 2018.



