أيتن عامر لجمهورها: "يا ريت متشتموش جامد"

بعثت الممثلة الشابة أيتن عامر برسالة إلى جمهورها عقب عرض أولى حلقات مسلسل “أيوب”، والذي تلعب فيه دور سماح شقيقة الفنان مصطفى شعبان، القاسية الانتهازية.



أيتن قالت، عبر "تويتر"، أنها كانت خائفة من القيام بهذا الدور حتى لا يكرهونها، وطالبت متابعيها بعدم سبها أو الدعاء عليها بسبب هذا الدور، وعلقت قائلة: "أنا بتابع كل تعليقاتكم، ومهتمة جدًا اعرف رأيكم في تطور الشخصية فوق ما انتم متصورين".



وأضافت: “كنت مرعوبة أقبل الدور ده، لأنى كنت عارفة ان الناس مش هتبطل شتيمة في سماح، لحد اخر حلقة، ودة طبعا لأن الدور فيه قساوة قلب وغباوة موردتش وكنت خايفة تكرهوني، بس اللي شجعني، رصيدي الكبير اللي عندكم، اللي بحسه في مقابلتكم ليا في الشارع أو في تعليقاتكم".



واختتمت أيتن رسالتها بالقول: " مبسوطة برد الفعل، ويا رب أبقى دايما عن حسن ظنكم، شكرا لكل المتابعين، ويا ريت متشتموش جامد، والدعاوي تبقى على سماح مش أيتن عشان مفيش دعوة تلبس فيا بالغلط #نركز_يا_جماعة #ايوب #ايتن_عامر #سماح_جيالكم”.

