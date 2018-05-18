قاسم باشا يرفض بيع تريزيجيه قبل كأس العالم





أبدى نادي قاسم باشا، عدم رغبته في بيع محمود حسن تريزيجيه، وسط اهتمام الأندية الإنجليزية والتركية لضمه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أكدت صحيفة "sabah" التركية، أن إدارة قاسم باشا قررت عدم بيع تريزيجيه قبل كأس العالم، تحسبًا لظهوره بشكل جيد مع الفراعنة وبالتالي ارتفاع سعره.

يرغب جالاتا سراي التركي في التعاقد مع تريزيجيه الذي سجل ذ6 هدفًا وصنع 8 لزملائه خلال 33 مباراة.

وذكرت الصحيفة أن هناك اهتمام بضم تريزيجيه من أندية؛ ليستر سيتى وإيفرتون وبرايتون، ذلك خلال هذا الصيف.