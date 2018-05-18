نشأت الديهي يكشف أول صدمة تعرض لها سيد قطب
الجمعة 18/مايو/2018 - 11:04 م
أمنية فوزي
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن القيادي الإخواني سيد قطب عندما كان شابًا وسافر في بعثة تعليمية إلى ولاية "سان فرانسيسكو" شعر بالصدمة الحضارية؛ لأنه رأى عنف وعنصرية شديدة بها، وكان يتوقع أن أمريكا لا يوجد بها عنصرية.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن سيد قطب عندما كان يذهب إلى أي مطعم في هذه الولاية، كان يتم معاملته معاملة سيئة، متابعًا: "قطب رأى أن أمريكا ليست هى مجتمع الأحلام الذي كان ينظر إليه من بعيد ويحلم به".
وأوضح "الديهي"، أن قطب أكد أن أمريكا مجتمع عنصري ومتطرف وغير مثقف ويكره الآخرين.
وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "أهل الشر"، المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الجمعة، أن سيد قطب عندما كان يذهب إلى أي مطعم في هذه الولاية، كان يتم معاملته معاملة سيئة، متابعًا: "قطب رأى أن أمريكا ليست هى مجتمع الأحلام الذي كان ينظر إليه من بعيد ويحلم به".
وأوضح "الديهي"، أن قطب أكد أن أمريكا مجتمع عنصري ومتطرف وغير مثقف ويكره الآخرين.
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