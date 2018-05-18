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أهداف رمضانية (2).. الجناح الطائر يقود الأهلي لنهائي إفريقيا بهدف صاروخي في شباك الترجي

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:03 م
أهداف رمضانية (2).. الجناح الطائر يقود الأهلي لنهائي إفريقيا بهدف صاروخي في شباك الترجي
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حسن موسي
 

يحل اليوم ثاني أيام شهر رمضان الكريم، ويصادف في الشهر المبارك العديد من الأحداث الرياضية والانتصارات الكروية للكرة المصرية، وهنا نستعرض واحد من الأهداف الرمضانية التي أسعدت الجماهير المصرية.

 

التقى فريقي الأهلي والترجي في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2001، وكان الأهلي مطالبا بتحقيق نتيجة إيجابية للصعود للمباراة النهائية.

 

وفي واحدة من المباريات التي لايمكن أن ينساها عشاق الكرة في الشهر المبارك، أحرز سيد عبد الحفيظ الجناح الطائر للقلعة الحمراء هدفا تاريخيا فى شباك الترجي التونسي بتسديدة صاروخية من منتصف الملعب ليسجل هدف التعادل للشياطين الحمر، ويمنحهم تذكرة العبور للمباراة النهائية من قلب ستاد المنزه بتونس ليحتفل جماهير الفريق فى أمسية رمضانية رائعة بالعودة لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد غياب طويل، بعدما تقدم الترجي عبر لاعبه البرازيلي اديلتون.

 

وتوج الأهلي بعد ذلك بلقب البطولة على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

المزيد عن: كورة سيد عبد الحفيظ رياضة رمضان الأهلي
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