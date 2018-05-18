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للمرة الثانية.. ديانا هشام تفتقد الاستقرار الأسري في "بالحجم العائلي"

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:02 م
للمرة الثانية.. ديانا هشام تفتقد الاستقرار الأسري في بالحجم العائلي
ديانا هشام
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سارة إبراهيم
 
تجسد الممثلة الشابة ديانا هشام، ضمن أحداث مسلسل "بالحجم العائلي"، شخصية "رانيا" ابنة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تعاني من انفصاله عن والدتها التي تجسدها الفنانة ميرفت أمين، وعدم الاستقرار الأسري بين عائلتها وتفرقهم عن بعضهم.

للمرة الثانية، تقدم "هشام" هذه النوعية من الأدوار، وذلك عقب نجاحها في تجسيد شخصية "مريم" ابنة الفنان مدحت صالح، والفنانة نرمين الفقي، ومعاناتها مع تزايد الخلافات بينهما ووصولها إلى قرار الانفصال، وذلك ضمن أحداث مسلسل "أبو العروسة".


"بالحجم العائلي" من بطولة يحيى الفخراني، ميرفت أمين، سامي مغاوري، أحمد مجدي، شيماء سيف، يسرا اللوزي، ندى موسى، ديانا هشام، عمرو صالح، عمر حسن يوسف، من تأليف محمد رجاء، وإخراج هالة خليل.

للمرة الثانية.. ديانا هشام تفتقد الاستقرار الأسري في "بالحجم العائلي"
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