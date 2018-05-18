للمرة الثانية.. ديانا هشام تفتقد الاستقرار الأسري في "بالحجم العائلي"

تجسد الممثلة الشابة ديانا هشام، ضمن أحداث مسلسل "بالحجم العائلي"، شخصية "رانيا" ابنة الفنان الكبير يحيى الفخراني، والتي تعاني من انفصاله عن والدتها التي تجسدها الفنانة ميرفت أمين، وعدم الاستقرار الأسري بين عائلتها وتفرقهم عن بعضهم.



