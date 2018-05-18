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الزمالك يقرر إعارة نجم الفريق

الجمعة 18/مايو/2018 - 11:02 م
الزمالك يقرر إعارة نجم الفريق
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الفجر الرياضي
 


يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، إعارة مهاجم الفريق باسم مرسي لأحد الدوريات العربية نظرًا لانخفاض مستواه الفني.

 

ويتوقف مصير "مرسي" على رغبة المدير الفني للفريق خالد جلال والذي من المنتظر أن يُبدي موافقته على إعارة اللاعب بسبب وجود كاسونجو وهناك احتمالية التعاقد مع مهاجم آخر.

 

جدير بالذكر فأن نادي الزمالك قرر التعاقد مع مهاجم إفريقي قوي بجانب كاسونجو والاستقرار على رحيل نانا بوكو الذي لم يقدم أوراق اعتماده مع الأبيض.

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