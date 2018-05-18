من بينهم أوتاكا وبيكهام.. 8 وجوه جديدة في تدريبات الأهلي استعدادا للمصري

شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الجمعة، وجود ثمانية لاعبين من قطاع الناشئين في التدريبات استعدادًا لمواجهة المصري في الدوري الممتاز.

ويأتى على رأسهم كلا من أحمد رمضان بيكهام، وعمر السعداوي، ومحمد فخري، وصلاح أوتاكا.

ويستعد الأهلي لمواجهة المصري، يوم الأحد المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.