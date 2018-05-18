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بارما يعود إلى الدوري الإيطالي

الجمعة 18/مايو/2018 - 10:59 م
بارما يعود إلى الدوري الإيطالي
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الفجر الرياضي
 

 

صعد بارما رسميًا إلى الدوري الإيطالي الدرجة الأولي، بعد فوزه على سبيزيا كالتشيو، بهدفين نظيفين، وتعادل منافسه المباشر فروسينوني مع فوجيا بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية الإيطالي لكرة القدم.

 

افتتح فابيو سيرافولو التسجيل لبارما في الدقيقة الحادية عشر، ثم أضاف أماتو شيشيريتي الهدف الثاني في الدقيقة 61 من عمر الشوط الثاني.

 

يذكر أن بارما قد هبط للدرجة الرابعة عام 2015 بعد تراكم الديوان عليه وإفلاسه بشكل رسمي، قبل أن يكافح وينجح في العودة مجددًا إلى الكالتشيو.

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