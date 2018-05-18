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ميدو يطلب من الجبلاية تجديد عقد كوبر

الجمعة 18/مايو/2018 - 10:55 م
ميدو يطلب من الجبلاية تجديد عقد كوبر
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مني العوضي
 

طلب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، من هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، سرعة التجديد للأرجنتيني هيكتور كوبر.

 

غرّد ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "لوف جدد تعاقده منذ أيام مع المنتخب الألماني، واليوم مارتينيز يجدد تعاقده مع المنتخب البلجيكي، وإن شاء الله قريبا كوبر يجدد تعاقده".

 

وأضاف: "الاستقرار الفني أهم شيء في التخطيط للمستقبل، ولا يوجد أفضل من كوبر وجهازه لقيادة المنتخب في تصفيات مونديال 2022، مهما كانت نتائج الفراعنة في روسيا".

 

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