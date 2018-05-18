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"عمال مصر" يكشف عدد المرشحين للجان النقابية

الجمعة 18/مايو/2018 - 10:57 م
عمال مصر يكشف عدد المرشحين للجان النقابية
مجدي البدوي
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داليا الحسين
 
قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن عدد المرشحين للجان النقابية تعدت الـ20 ألف شخص، وهى أعداد منطقية، خاصة أن هناك بعض اللجان النقابية قل أعدادها بشكل كبير.

وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه وارد تأجيل الانتخابات في مجالس إدارات الشركات بسبب الإشاعات.
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