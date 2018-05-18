ثاني يوم مسلسلات رمضان.. حلقة حزينة تخيم على "كلبش2".. ويحيي الفخراني يفاجيء عائلته في "بالحجم العائلي"

تتصدر المسلسلات الرمضانية على رأس اهتمامات المشاهدين خلال الشهر الكريم، ويختلف الجمهور في اهتمامهم بالمسلسلات فكلًا يقع اختياره تبعًا لما يعشق من النجوم.

وبالتزامن مع اليوم الثاني من شهر رمضان، تستعرض "الفجر" أبرز ما جاء في أولى حلقات المسلسلات الرمضانية.

حلقة مؤثرة لـ "كلبش2"

بعد محاولة اغتيال سليم الأنصارى "أمير كرارة"، ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش2"، والذى يعرض حاليا على شاشة قناة الحياة، بدأت الحلقة الثانية بمحاولة إسعاف زوجة سليم وشقيقته ووالدته "هالة فاخر، إلا أن الأطباء ابلغوه بوفاة زوجته وشقيقته، ونجاة طفله والذى اطلق عليه اسم "مالك"، كذلك ابلغوه بإصابة والدته بشلل نصفى ، وستجلس باقى عمرها "قعيدة".

وفى مشهد مؤثر للغاية ضمن الأحداث، قام سليم بتوديع زوجته وشقيقته بعد وفاتهما إلى مثواهم الأخير، وقام بدفنهم فى مشهد لا يخلو من الحزن والأسى لما يتعرض له ضباط الشرطة البواسل من فقدان ذويهم والمخاطر التى يتعرضون لها، واضطر سليم الأنصارى لعدم إبلاغ والدته أن ابنتها توفيت، إلا أنها سمعت بمحض الصدفة من الممرضات وهن يتحدثن، كما علمت بإصابتها بالشلل، حيث دخلت فى نوبة بكاء وحزن كبير.

وانتهت الحلقة على اتفاق بين اللواء صلاح الطوخى وسليم الأنصارى لمعرفة من تسبب فى قتل عائلة سليم الأنصارى ومن يحركهم ومن وراءهم، بينما جاءت لسليم الأنصارى مكالمة من هيثم أحمد زكى، والذى يجسد شخصية إرهابى يدعى "عاكف ابو العز"، تفيد بتهديد سليم .

يحيي الفخراني يختبر حب زوجته في بالحجم العائلي

واختبر يحيي الفخرانى (نادر تركى) حب أسرته له خلال الحلقة الثانية من مسلسل (بالحجم العائلى)، من خلال خدعة اتفق عليها مع طبيبه الخاص وأحمد مجدى (ابن أخيه فادى)، وهى أن "يمثل" المرض على أسرته وتأكيد أنه بحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح ليكتشف مدى حبهم واهتمامهم به، وبالفعل زاره الأبناء وأبدوا حبهم وخوفهم عليه، وبمجرد رحيلهم أفاق وعبر عن سعادته بالقلق الذي بدا على الأبناء وميرفت أمين (زوجته) حينما شاهدوه على فراش المرض.

مصطفى شعبان يهرب من السجن في "أيوب"

وشهدت ثانى حلقات "أيوب" الكثير من الأحداث أبرزها هرب مصطفى شعبان من السجن لدفن والدته، وعدم حضور أيتن عامر دفن والدتها، كما خرجت مريهان حسين زوجة مصطفى شعبان من المستشفى بعد استقرار حالتها الصحية عن الحلقة الأولى.

كما اتفق دياب وزوجته على تزوير عقد تنازل لأيتن عامر من والدتها المتوفية عن بيتها، لكى يحرموا مصطفى شعبان من حقه في ميراث والدته، واتفق محمد لطفى أيضا والذي يلعب دور أحد التجار على قتل مصطفى شعبان في السجن بعد رجوعه مرة أخرى بعدما دفن والدته، لكى يتزوج لطفى من زوجة مصطفى شعبان.