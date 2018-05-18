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الزمالك يقرر عدم التفريط في لاعبيه مجانًا

الجمعة 18/مايو/2018 - 10:49 م
الزمالك يقرر عدم التفريط في لاعبيه مجانًا
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الفجر الرياضي
 


استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، على عدم التفريط في أي لاعب من الفريق مجانًا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

أكدت إدارة الزمالك أن هذا القرار اتخذته حتى لا يتم اتهامها بإهدار المال العام، خصوصًا أنه معظم لاعبي الأبيض انضموا بمبالغ مالية كبيرة ويجب تسويقهم أو إدخالهم في صفقات تبادلية.

 

طلبت إدارة نادي الزمالك من خالد جلال، المدير الفني، سرعة حسم مصير اللاعبين للاستعداد للموسم الجديد.

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