مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الخدمات الأمنية ويستمع للمواطنين (صور)

تفقد اللواء محمد علي حسين مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، الخدمات الأمنية والأكمنة الثابتة والمتحركة بمختلف أرجاء المحافظة، للاطمئنان على سير العمل على الوجه المطلوب، ووفقًا للخطط الأمنية التي تم وضعها من قبل المديرية، وذلك بناء على توجيهات وزير الداخلية بمداومة المرور الميداني على المنشآت الشرطية والمتمركزات الأمنية للوقوف على مدى جاهزيتها، وساتمع للمواطنين ولمطالبهم وشكواهم في شتى المجالات الأمنية وما يحتاجونه.



وتابع الإشراف على الضباط أثناء قيامهم بتفتيش وفحص السيارات والدراجات، كما تأكد من الأسلحة الخاصة بالأكمنة ومدى جاهزيتها لكافة المهام وتوعيه الضباط والقوات بالظروف الأمنية الراهنة، مشددًا على ضرورة التعقيم المستمر لمناطق الحرم الأمن للمنشآت، وشد من أزر الضباط والأفراد والمجندين.



وأكد على ضرورة الحفاظ على السلامة الشخصية لهم وارتداء الصديري الواقي من الرصاص، والتأكد من جاهزية الأسلحة الخاصة بهم وملائمتها لكافة المواقف الأمنية بما يحقق التفوق في التصدي لأي من العناصر الإجرامية، وطالبهم بجدية فحص السيارات وتوسيع دائرة الاشتباه، كما أكد على أولوية تحقيق الأمن الشخصي للقائمين على العمل بالأكمنة الحدودية من ضباط وأفراد.