أبراج سكنية في مكة والمدينة بـ 6 مليارات دولار

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، سعادة السفير أسامة بن محمد الشعيبي في مقر السفارة بالعاصمة الاندونيسية جاكرتا، وبحضور رئيس قسم الشؤون الاقتصادية في السفارة سعادة المستشار سالم العتيبي، كل من المدير الإقليمي ومدير عمليات التحالف لشركة اترابا، الأستاذ علي بن أحمد موري، ورئيس مجلس إدارة شركة شوهادا السيد حلمي هالودين، والسيد رودي اريونو مدير شركة اس جي اس، المتحالفة مع شركة اترابا المتطورة القابضة.





وقدموا امتنانهم لاهتمام السفارة السعودية بالمباحثات التمهيدية، التي تمت بين الشركتين، والتي نتج عنها توقيع مذكرة التفاهم في العاصمة جاكرتا، بحضور السفارة، واكتملت الاتفاقية بتوقيع العقود النهائية بين الشركتين في مدينة جدة.



