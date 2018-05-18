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الجمهور يشيد بـ"نسرين أمين" في "عزمي وأشجان": "فصلتنا ضحك"

الجمعة 18/مايو/2018 - 09:38 م
الجمهور يشيد بـنسرين أمين في عزمي وأشجان: فصلتنا ضحك
نسرين أمين
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شيماء عطية
 
أشاد رواد السوشيال ميديا عبر هاشتاج "عزمي وأشجان" عبر موقع التغريدات "تويتر" بأداء الفنانة نسرين أمين والتي تشارك حسن الرداد وإيمي سمير غانم بطولة العمل.

وأثنى الجمهور على دور نسرين، وتميز أدائها في الكوميديا، والتي اعتبروها "قنبلة ضحك".


"عزمي وأشجان" ﺇﺧﺮاﺝ: إسلام خيري، ﺗﺄﻟﻴﻒ: أحمد محي، وبطولة إيمي سمير غانم وحسن الرداد، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومون بها.

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