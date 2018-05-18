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"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"

الجمعة 18/مايو/2018 - 09:33 م
العدل بعد تريند أرض النفاق: يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز
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يارا أحمد
 
في لفتة مميزة من المخرج محمد العدل، الشهير بماندو العدل دائما يذكر المخرج سامح عبد العزيز، في اي أمر يخص مسلسل "أرض النفاق".

وكتب محمد، علي حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أنا مش بعرض في مصر ولا على YouTube والمسلسل تريند رقم ٢ على تويتر ودي ردود أفعال الناس على الحلقة الأولى.. خشوا على Twitter و شوفوا بنفسكوا.. يا رب تكون مبسوط يا سامح عبدالعزيز العدل جروب رقم ١ في مصر.. الحمد لله".

"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
"العدل" بعد تريند "أرض النفاق": "يارب تكون مبسوط يا سامح عبد العزيز"
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