توضيح سبب فارق توقيت الإفطار في الرياض بين الشمال والجنوب

كشف عبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عن السبب وراء فارق التوقيت في أذان المغرب، مابين الاتجاه الشمالي والجنوبي بالرياض.





وأوضح، الشمس تغرب على حدها الشرقي والجنوبي قبل حدها الغربي والشمالي في مثل هذا الوقت من السنة مايو، ودونك تفاصيل اليوم 18 مايو.



