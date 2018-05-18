27 لاعبا في قائمة اليابان الأولية استعدادا للمونديال

أعلن المنتخب الياباني الأول لكرة القدم قائمته الأولية المشاركة في كأس العالم، التي ستقام بروسيا خلال الفترة من 14 يونيو، وحتى 15 يوليو المقبلين.

وضمت القائمة 27 لاعباً جاء في مقدمتهم لاعب بروسيا دورتموند الألماني، شينجي كاجاوا، ولاعب ليستر سيتي الإنجليزي، شينجي أوكازاكي بالإضافة إلى المخضرم كيسوكي هوندا.

ويستعد المنتخب الياباني لخوض مباراة ودية أمام المنتخب الغاني 30 من مايو الجاري، والتي سيحسم بعدها المدير الفني أكيرا نيشينو، القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً، التي ستشارك في المونديال.

وضمت القائمة الأولية كلاً من:

حراسة المرمى: إل جي كواشيما (ميتز) وماساكي هيجاشيجوتشي (غامبا أوساكا) وكوسوكي ناكامورا (كاشيوا ريسول).

الدفاع: يوتو ناجاتومو (جالطة سراي) وتوماكي ماكينو (أوروا ريد دياموندز) ومايا يوتشيدا (ساوثامبتون) وهيروكي ساكاي (مارسيليا) وجوتوكي ساكاي (هامبورج) وجين شوجي (كاشيما إنتلرز) وواتارو إندو (أوروا ريد دياموندز) وناوميتشي أويدا (كاشيما إنتلرز).

الوسط: ماكوتو هاسيبي (إينتراخت فرانكفورت) وتوشييرو أوياما (سانفريس هيروشيما) وكيسوكي هوندا (باتشوكا) وتاكاشي إينوي (إيبار) وشينجي كاجاوا (بروسيا دورتموند) وهوتارو ياموجوتشي (كيريزو أوساكا) وجينكي هاراجوتشي (فورتونا دوسلدروف) وتاكاتشي أوسامي (فورتونا دوسلدروف) وجاكو شيباساكي (خيتافي) ورياتو أوشيما (كاوازاكي فرونتال) وكينتو ماساو (كاشيما إنتلرز) ويوزوزكي إيديجوتشي (كالتشرال ليونزا).

الهجوم: شينجي أوكازاكي (ليستر سيتي) ويويا أوساكو (كولون) ويوشينارو موتو (ماينز) وتاكوما أسانو (شتوتجارت).

يذكر أن المنتخب الياباني ينافس في المجوعة الثامنة بالمونديال، إلى جانب منتخبات بولندا وكولومبيا والسنغال.