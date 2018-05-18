منة فضالي تكشف حقيقة ارتباطها بـ أحمد عز

ردت الفنانة منة فضالي، على الشائعات التي تتردد عنها بشأن الفنان أحمد عز، قائلة: "أحمد عز صاحبي جدًا، ومافيش بيني وبينه أي حاجة".



وعن زواجها من الفنان أحمد عز، قالت "فضالي"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة: "أنا ماليش في الراجل الملون، وهو مش هيطلب مني الزواج".



وأكدت أن "عز"، لا يفكر في الارتباط بسبب انشغاله بعمله، لافتة إلى أنه يهتم بنفسه ومظهره وعمله اهتمامًا كبيرًا، متابعة: "أحمد عز أمور جدًا، وأشيك واحد في الدنيا، ومشوفتش حد بيصرف على نفسه زيه".

