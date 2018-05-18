برابوس تضع لمساتها الخاصة على سيارة مرسيدس X-Class
الجمعة 18/مايو/2018 - 09:19 م
لا وضعت شركة برابوس لمستها الخاصة على سيارة جديدة من مرسيدس، وهذه المرة كانت التعديلات من نصيب X-Class.
لم تلاقي X-Class الكثير من الإعجاب منذ الكشف عنها، ولعلها تصبح مقبولة أكثر من قبل المتابعين والنقاد بعد أن تقوم عدة شركات بتعديلها، وبرابوس هي أحد هذه الشركات التي أعطت الخارجية جمالية وتميزاً أكبر بفضل الشبك الجديد ومصابيح LED المدمجة والمقدمة الجديدة بشكل عام. من الأعلى تضيف برابوس مصباح عالي الإضاءة بـ 12 وحدة LED ومن الخلف تظهر مخارج العادم من الكروم اللامع ويكتمل التعديل الخارجي بجنوط مقاس 20 انش.
أما الجانب ميكانيكي، وفرت برابوس قوة إضافية لمرسيدس X-Class، حيث أصبحت فئة X 250d التي تأتي بمحرك ديزل بسعة 2.3 لتر بقوة 211 حصان و 510 نيوتن-متر بزيادة تبلغ 21 حصان و 60 نيوتن-متر. توفر برابوس كذلك تعديلات للفئة الأقوى X 350d التي تحصل على محرك 6 سلندر الجديد كلياً.
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