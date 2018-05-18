برابوس تضع لمساتها الخاصة على سيارة مرسيدس X-Class

لا وضعت شركة برابوس لمستها الخاصة على سيارة جديدة من مرسيدس، وهذه المرة كانت التعديلات من نصيب X-Class.





لم تلاقي X-Class الكثير من الإعجاب منذ الكشف عنها، ولعلها تصبح مقبولة أكثر من قبل المتابعين والنقاد بعد أن تقوم عدة شركات بتعديلها، وبرابوس هي أحد هذه الشركات التي أعطت الخارجية جمالية وتميزاً أكبر بفضل الشبك الجديد ومصابيح LED المدمجة والمقدمة الجديدة بشكل عام. من الأعلى تضيف برابوس مصباح عالي الإضاءة بـ 12 وحدة LED ومن الخلف تظهر مخارج العادم من الكروم اللامع ويكتمل التعديل الخارجي بجنوط مقاس 20 انش.



