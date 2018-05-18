ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رواد السويشال ميديا عن حمادة هلال: "ربنا يكون في عون أهله بيعيط في كل مسلسل"

الجمعة 18/مايو/2018 - 09:18 م
رواد السويشال ميديا عن حمادة هلال: ربنا يكون في عون أهله بيعيط في كل مسلسل
حمادة هلال
طباعة
شيماء عطية
 
تفاعل رواد السويشال ميديا مع مسلسل "قانون عمر" للفنان حمادة هلال، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى من العمل.

وتباينت آراء الجمهور بين مشيد بالعمل وأداء حمادة هلال، وبين ساخرين من درامية العمل الزائدة كعادة حمادة هلال كل عام.


وكتب أحد مشاهدي المسلسل ساخرًا عبر "تويتر": "قانون عمر.. ‏حمادة هلال بيعيط في أي مسلسل أو فيلم بيعمله
‏ربنا يكون في عون أهله".


"قانون عمر" تأليف فداء شندويلي، إخراج أحمد شفيق، وبطولة إيمان العاصي، محسن منصور، إيهاب فهمي، مصطفى أبوسريع.

رواد السويشال ميديا عن حمادة هلال: "ربنا يكون في عون أهله بيعيط في كل مسلسل"
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
1
x
20:30
1
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 9:40:01 PM