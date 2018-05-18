رواد السويشال ميديا عن حمادة هلال: "ربنا يكون في عون أهله بيعيط في كل مسلسل"

تفاعل رواد السويشال ميديا مع مسلسل "قانون عمر" للفنان حمادة هلال، وذلك بعد عرض الحلقات الأولى من العمل.

وتباينت آراء الجمهور بين مشيد بالعمل وأداء حمادة هلال، وبين ساخرين من درامية العمل الزائدة كعادة حمادة هلال كل عام.





وكتب أحد مشاهدي المسلسل ساخرًا عبر "تويتر": "قانون عمر.. ‏حمادة هلال بيعيط في أي مسلسل أو فيلم بيعمله

‏ربنا يكون في عون أهله".





"قانون عمر" تأليف فداء شندويلي، إخراج أحمد شفيق، وبطولة إيمان العاصي، محسن منصور، إيهاب فهمي، مصطفى أبوسريع.