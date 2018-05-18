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عاجل.. بي إن سبورت تعلن إذاعة مباريات مصر مجانا في كأس العالم

الجمعة 18/مايو/2018 - 09:21 م
عاجل.. بي إن سبورت تعلن إذاعة مباريات مصر مجانا في كأس العالم
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الفجر الرياضي
 

 

أكد مصدر داخل شبكة قنوات " beIN SPORTS" أن القناة ستنقل مباريات المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2018 في روسيا، بشكل مجاني ودون تشفير عبر قناتها المفتوحة على قمر "سهيل سات".


وقال المصدر أن الشبكة القطرية إتخذت قرارًا بنقل جميع مباريات المنتخبات العربية في مونديال روسيا بشكل مجاني عبر القناة المفتوحة.


وتشارك منتخبات مصر وتونس والسعودية والمغرب في كأس العالم 2018 في روسيا، والذي سينطلق الصيف المقبل في روسيا.

 

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