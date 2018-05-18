سعر الدولار فى نهاية التعاملات اليوم 18/5/2018
الجمعة 18/مايو/2018 - 09:21 م
الفجر الاقتصادى
استقر سعر صرف الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة، ثانى أيام رمضان.
وسجل فى بنك كريدي أجريكول سعر 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع، وسجل فى بنك البركة سعر 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي عند 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.
وفى السوق الموازى استقر متوسط السعر عند 17.95 جنيه.
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