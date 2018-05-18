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سامسونج تخطط لجعل Bixby متواجدًا بجميع منتجاتها في 2020

الجمعة 18/مايو/2018 - 09:17 م
سامسونج تخطط لجعل Bixby متواجدًا بجميع منتجاتها في 2020
المساعد الرقمي Bixby
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أطلقت شركة سامسونج قبل عامين مساعدها الشخصي بيكسبي "Bixby" على هواتفها الرائدة، لكن بالمقارنة مع المساعدات الصوتية الأخرى للشركات الكبرى في العالم التقني، فإن مساعد سامسونج هو أقلها انتشارًا ربما.

لكن على ما يبدو أن سامسونج تسعى لجعل مساعدها الصوتي ضمن الأكثر انتشاراً في العالم، وربما على قمة المساعدات الصوتي في عام 2020، حيث تسعى الشركة لجعل المساعد الصوتي متواجداً على جميع منتجاتها التقنية في ذلك العام.

وبهذا، فإن الشركة التي تتنافس في سوق جميع الأجهزة الالكترونية والتقنية في العالم ستجعل مساعدها أكثر انتشاراً في حال الحديث عن تواجده ضمن الهواتف، الثلاجات، الغسالات، التلفزيونات، وأجهزة انترنت الأشياء بشكل عام.

وعلى الرغم من أن Bixby لا يبدو المساعد الصوتي الأنسب للمستخدمين حالياً، إلا أن سامسونج تبدو جادة في تطويره وجعله خياراً أساسياً للجميع.
المزيد عن: مساعد شخصي مساعد رقمي سامسونج تكنولوجيا بيكسبي التكنولوجيا التقنية اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Bixby
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