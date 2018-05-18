سفير الأردن بالقاهرة: نقف بجانب مصر في دعم موقف فلسطين أمام المجتمع الدولي

أكد الدكتور علي العابد، سفير الأردن بالقاهرة، أن العلاقات المصرية الأردنية علاقات تاريخية واستراتيجية جذرية، وأن هناك تشبه كبير بين الشعب الأردني والشعب المصري، وتربط البلدين علاقات مشتركة، وهناك تطلع حاليًا لزيادة التعاون المشترك بين البلدين.



وأضاف "العابد"، خلال حوار خاص مع فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الجمعة، أن الأردن دائمًا إلى جانب مصر في دعم القضايا العربية وخاصة القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الأردن بجانب مصر في دعم موقف فلسطين أمام المجتمع الدولي.



وأشار إلى أن هناك تنسيق وتشاور مستمر وبشكل دوري بين القيادة الأردنية والقيادة المصرية، وبين الحكومتين.

