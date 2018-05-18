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السعودية تطلق سراح صيادين إيرانيين

الجمعة 18/مايو/2018 - 09:12 م
السعودية تطلق سراح صيادين إيرانيين
أرشيفية
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أفادت السلطات الإيرانية، بأن المملكة السعودية، أخلت سبيل صيادين إيرانيين احتُجزا في مياهها الإقليمية، قبل نحو سبعة أشهر.

وأعلن مدير العلاقات العامة لدائرة الثروة السمكية في محافظة بوشهر، جنوب غرب إيران، أردشير ياراحمدي، في حديث، أن الجزر والمد جرّ الصيادين، وهما من أهالي جزيرة خارك، في 28 أكتوبر الماضي، إلى المياه الإقليمية السعودية، حيث اعتُقلا من قبل قوات خفر سواحل المملكة.

وذكر المسؤول أن الإفراج عن الصيادين جاء بعد مشاورات بين مسؤولي وزارتي خارجية الدولتين، مشيرا إلى أنهما دخلا المياه الإقليمية الإيرانية قرب سواحل جزيرتهما.
المزيد عن: وزراء الخارجية صيادين المسئولين ‏ السعودية اعتقال إيران
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