رد المدير الفني للمنتخب الألماني، يواكيم لوف، بعنف على تصريحات مهاجم بايرن ميونخ، ساندرو فاغنر، التي قال خلالها إنه سيعتزل اللعب الدولي، عقب عدم اختياره في قائمة "المانشافت" لكأس العالم "روسيا 2018".



ويعتقد فاغنر أن أسلوبه المباشر هو السبب الرئيس في استبعاده، لكن لوف قال إن اللاعب "تمادى كثيراً".



وأضاف لوف، في حديثه عن تصريحات فاجنر: "وجه انتقادات لزملائه الذين يلعبون أيضاً، ووصف بعضهم وكأنهم أغبياء للغاية، وأنهم معنا في الفريق فقط لأنهم لا يبدون آراءهم".



وتابع: "يمكنني تفهم حزنه أيضاً، لكنني وجدت أن هناك مبالغة في ردة الفعل، بما في ذلك اعتزاله وأسباب اتخاذه هذا القرار".



وكان فاغنر (30 عاماً) مرشحاً للذهاب إلى المونديال الروسي الذي سيقام خلال الفترة من 14 يونيو (حزيران) إلى 15 يوليو (تموز)، لكن لوف اختار مهاجم فرايبورغ، نيلز بيترسن، الذي لم يخض أي مباراة دولية، في القائمة الأولية.



وكان فاغنر قال في تصريح سابق لصحيفة بيلد الألمانية: "واضح تماماً بالنسبة لي أنني لست على وفاق مع الجهاز الفني بطريقتي المفتوحة، الصريحة، المباشرة".



وأضاف: "سأكذب إذا قلت أنني لست حزيناً. كان يفترض أن يكون كأس العالم شيئاً عظيماً".

