قنوات "الحياة" تستعيد ثقة المشاهدين وتتصدر الموسم الرمضاني



وتصدرت المسلسلات الرمضانية المعروضة على شبكة تليفزيون "الحياة"، قوائم "الأكثر تداولًا" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جمعت القناة خليطًا مميزًا بين الأعمال الدرامية والاجتماعية، وأخرى كوميدية، لتلبية كافة متطلبات الجماهير.



وشارك الجمهور هاشتاجات من المسلسلات الدرامية والكوميدية، فضلًا عن استخدام إفيهات كوميدية ساخرة، وأيقونات وأقاويل مقتبسة من الأعمال الفنية.



وتأتي الخريطة الرمضانية على الحياة كالتالي:

بالنسبة للبرامج: "برنامج مكتبة المفتي ويعرض 12.30 ظهرا، وبرنامج "المطبخ" ويذاع في الواحدة ظهرًا، وبرنامج "الدين والحياة" يعرض في الرابعة عصرًا، ومسلسل الإنمي "حبيب الله" الجزء الثالث، ويذاع في الساعة 6 مساءً، وبرنامج "حديث الصيام" 6.30 مساءً.



أما المسلسلات، جاءت مواعيدها كالتالي: "ربع رومي" 7 مساءً، "مليكة" 8 مساءً، "ضد مجهول" 9 مساءً، "كلبش 2" 10 مساءً، "أيوب" 11 مساءً.



يشار إلى أن العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شبكة تليفزيون الحياة والعاصمة وإذاعة Drn ياسر سليم، قد وعد منذ أول يوم توليه، باستعادة قناة "الحياة" لمكانتها مرة أخرى خلال فترة وجيزة.





نجحت شبكة تليفزيون "الحياة"، في استعادة ثقة المشاهدين، خلال الموسم الرمضاني الحالي، وتحقيق نسب مشاهدة كبيرة، وتصدر حديث منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد عرض خريطة رمضانية مميزة، تمزج بين أعمال فنية حصرية وبرامج اجتماعية ودينية، وكذلك إدخال تقنية الـHD على قناتها الرئيسية.