باسم مرسي يكشف سر تألق الزمالك مع جلال

كشف باسم مرسي نجم الزمالك سر تألق الفريق في الفترة الأخيرة تحت قيادة خالد جلال المدير الفني للفريق والذي استطاع التعامل نفسياً ومعنوياً مع اللاعبين وتحفيزهم على اللعب بروح قتالية عالية وإصرار على الفوز مما كان له مفعول السحر في عودة الإنتصارات للفريق في المباريات الأخيرة .





وقال مرسي : " فترة تولي خالد جلال كان جميع لاعبي الفريق على قلب رجل واحد لإسعاد جماهير النادي ومصالحة مجلس الإدارة من خلال الفوز بلقب بطولة كأس مصر".





واختتم مرسي تصريحاته قائلاً : "في الأوقات الصعبة يظهر معدن لاعبي الفريق داخل المستطيل الأخضر وهو ما ظهر في جميع المباريات الستة الأخيرة بالدوري والكأس والتي لم نتعرض خلالها لأي خسارة".