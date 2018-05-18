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تعليم سيناء: امتحانات الثانوية العامة ستكون تحت عيون الجيش والشرطة

الجمعة 18/مايو/2018 - 09:05 م
تعليم سيناء: امتحانات الثانوية العامة ستكون تحت عيون الجيش والشرطة
تعليم شمال سيناء
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ريم محمود
 
قالت ليلى مرتجى مدير مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، إنها قامت بزيادة عدد المراوح في اللجان استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة والمقرر بدايتها فى 3 يونيو المقبل، وتم توفيرها من الخطة الاستثمارية،؛ لمواجهة حر الصيف في أثناء الامتحانات.

وأشارت مرتجى في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إلى أنها يوجد لديها 3400 طالب، إضافة إلى طلاب المنازل بعدد 11 لجنة، وهي: 5 لجان بالعريش و4 ببئر العبد ولجنتان في الشيخ زويد.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق مع الجيش والشرطة على تأمين اللجان على أعلى مستوى، وتوقيع بروتوكول تعاون مع التموين لتوفير أطعمة للمعلمين خلال الاستراحات وما يحتاجونه في رمضان، وعقد بروتوكول مهم مع وزارة الكهرباء؛ لتوفير التيار في المناطق التي تشهد انقطاعات مستمرة، وبروتوكول مع الصحة؛ لتوفير عربة إسعاف أمام كل لجنة.

المزيد عن: مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء ليلى مرتجى حر الصيف امتحانات الثانوية العامة المراوح
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