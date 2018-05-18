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منة فضالي توجه رسالة إلى والدها على الهواء: "ضيعتلي حاجات كتير.. وزعلانة منك"

الجمعة 18/مايو/2018 - 09:04 م
منة فضالي توجه رسالة إلى والدها على الهواء: ضيعتلي حاجات كتير.. وزعلانة منك
منة فضالي
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أمنية فوزي
 
وجهت الفنانة منة فضالي، رسالة إلى والدها، قائلة: "ربنا يسامحك، ضيعتلي حاجات كتير، وحقي راح، وزعلانة منك".

وأضافت "فضالي"، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" مساء الجمعة،: "افتقدت الإحساس إللي كان نفسي فيه من والدي من وأنا صغيرة".

وأوضحت أنهما بينهما رسائل فقط، وليس مكالمات، لافتة إلى أنها رأته آخر مرة منذ 4 أعوام، ولم يتحدث معها إلا ساعة واحدة في هذه المرة، معقبة: "ولكني هسامحه لأنه والدي في النهاية".
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