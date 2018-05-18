ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

29 دولار خسائر الذهب في أسبوع مع قوة العملة الأمريكية

الجمعة 18/مايو/2018 - 08:59 م
29 دولار خسائر الذهب في أسبوع مع قوة العملة الأمريكية
طباعة
وكالات
 
ارتفعت أسعار الذهب بنهاية جلسة اليوم الجمعة، لكنه سجل خسائر أسبوعية مع قوة الدولار الأمريكي.

وتلقى المعدن النفيس الدعم من تزايد المخاوف التجارية بشأن المفاوضات القائمة بين الصين والولايات المتحدة، والتي شكك الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في نحاجها.

في حين تعرض المعدن الأصفر للضغط خلال الأسبوع الجاري، بفعل الأداء القوي للدولار ووصوله إلى أعلى مستوياتها هذا العام، مع  صعود عائد الديون الأمريكية، والتي تراجعت خلال تعاملات اليوم إلا أنها عند أعلى مستوى في نحو 7 سنوات.

وسجل الذهب خسائر أسبوعية بنحو 2.2%، ليفقد 29.4 دولار،  بعد أن استمر تداوله أدنى 1300 دولار.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 1291.30 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:50مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% إلى 1291.97 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 93.621 دولار.
المزيد عن: سلة العملات سعر الدولار بورصة المعادن الاقتصاد الدولى اسعار الذهب اخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
1
x
20:30
1
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 9:40:01 PM