29 دولار خسائر الذهب في أسبوع مع قوة العملة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بنهاية جلسة اليوم الجمعة، لكنه سجل خسائر أسبوعية مع قوة الدولار الأمريكي.





وتلقى المعدن النفيس الدعم من تزايد المخاوف التجارية بشأن المفاوضات القائمة بين الصين والولايات المتحدة، والتي شكك الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في نحاجها.





في حين تعرض المعدن الأصفر للضغط خلال الأسبوع الجاري، بفعل الأداء القوي للدولار ووصوله إلى أعلى مستوياتها هذا العام، مع صعود عائد الديون الأمريكية، والتي تراجعت خلال تعاملات اليوم إلا أنها عند أعلى مستوى في نحو 7 سنوات.





وسجل الذهب خسائر أسبوعية بنحو 2.2%، ليفقد 29.4 دولار، بعد أن استمر تداوله أدنى 1300 دولار.





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم يونيو بنحو 0.2% إلى 1291.30 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 5:50مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% إلى 1291.97 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 93.621 دولار.