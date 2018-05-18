نيمار يتجاهل نصيحة ميسي وينوي الانتقال لهذا النادي

أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان تجاهل نصيحة ليونيل ميسي نجم برشلونة وزميله السابق في الفريق وقرر الرحيل عن باريس سان جيرمان الفرنسي للإنضمام إلى ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل.





وأشارت دياريو جول الإسبانية إلى أن نيمار يستعد لخيانة برشلونة بالانتقال للغريم التقليدي ريال مدريد متجاهلا نصيحة ميسي بعدم الانتقال للميرينجي.





وأفادت الشبكة الإسبانية بأن نيمار سيتجاهل زميله السابق وسينضم للملكي بأي حال من الأحوال في الفترة المقبلة.





ويضغط والد نيمار من أجل انتقال نجله لريال مدريد حيث يحلم برؤية نجله بقمصان النادي الملكي منذ فترة طويلة.





يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في الصيف الماضي منتقلا لباريس سان جيرمان في صفقة وصلت قيمتها المالية إلى 222 مليون يورو لكنه مطلوب بقوة في ريال مدريد مؤخرًا.