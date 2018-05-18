ندى بسيوني تداعب جمهورها بالعباءة وتعود في "مليكة"

داعبت الفنانة ندى بسيوني جمهورها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع "آنستغرام".



ندى ظهرت في الصورة متألقة بالعباءة، والتي تعددت ألوانها بين الأحمر والأبيض والأسود، ووجهت التهنئة لجمهورها بمناسبة شهر رمضان.



وكانت ندى قد صرحت في وقت سابق، أنها قد ابتعدت لفترة عن الأضواء، بسبب انشغالها بمرض والدتها التي وافتها المنية.



ندى بسيوني تعود للدراما، خلال شهر رمضان من خلال مسلسل «مليكة»، مع الفنانة دينا الشربيني ومصطفى فهمي.

