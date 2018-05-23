وكيل الصحة بالفيوم: توفير أدوية الطوارئ بشهر رمضان وانتداب أطباء النساء والجلدية والرمد لسد العجز (صور)

إنشاء البنك الاقليمى للحد من الأتجار بالدم ـ ومستشفى الشواشنة من اولويات الصحة لهذا العام



شهدت الأشهر الأخيرة من العام الماضي مشكلات عديدة في قطاع الصحة بمحافظة الفيوم، من حوادث وإهمال في جميع المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة، أدت الى شكاوى عديدة من المواطنين بسبب سوء الخدمة الطبية داخل المستشفى العام التى تستقبل حوالى2000 مواطن يوميًا من جميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى نقص الأطباء والممرضين من المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى.



"الفجر" حاورت الدكتورة أمال هاشم، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والذي تولت منصبها في 29 مايو 2017 بتكليف من الدكتور احمد عماد وزير الصحة، للتعرف ما اتخذته من إجراءات لمواجهة هذه المشاكل التى تواجه المديرية، وخطة مديرية الصحة بالفيوم لتحسين أداء القطاع الصحي بالمحافظة خلال 2018 2019.



ما أهم التحديات التي تواجهه مديرية الصحة بالفيوم، وما هي المعوقات؟



أن هناك مشاكل في المستشفيات ولكن تم تداركها مثل نقص الادوية ببعض القرى ضعف الموازنة وبعض الاشتباكات مع بعض شركات الادوية بسبب تأخر بعض الادوية وتم حل جزء كبير منها وجارى العمل على حل الباقى وعلى العام القادم بأذن الله سيتم القضاء تماما عليها.



وأضافت أن الفيوم العام كان بها مشكلة مع شركة الأمن وتم تغيير الشركة بأخرى، جاء بها بنك أوكسجين جديد ويتم عمل تطوير شبكة غازات كاملة تم توريد تكييفات للمستشفى، ومبنى الأستقبال والطوارئ خلال 20 يوم يتم الانتهاء من رفع كفائته، تكثيف التفتيش المالى والادارى على جميع المستشفيات والمنشأت الصحية للسعى الى الالتزام داخلها وهناك ضغط شغل لهذا لابد من وجود معوقات لكن يتم تداركها، وبمجرد الانتهاء من كل هذا سيظهر للمواطن التغيير بالمستشفى.



هناك شكاوى كثيرة من ضعف الخدمات الصحية بالوحدات الصحية بالقرى؟



الوحدات الصحية بالقرى مشكلتها ان المواطنين يعتقدون انها مستشفى وهى ليست ذلك وانما هى وحدات رعاية أولية لمتابعة الضغط والسكر دورها أنها تقدم برامج للمواطنين مثل تنظيم الاسرة ـ متابعة قياس الضغط والسكر " لكن غير ذلك يتم متابعته بالمستشفيات الكبرى بالمراكز، قمنا بعمل خطة عمل مع مركز النيل للأعلام والشباب والرياضة لنشر الوعى بان تلك الوحدات ليس بها أجهزة كافية للكشف على المرضى وانما هى للحالات العادية وليست الحرجة، بالاضافة الى أستقبال الطوارئ الأمصال موجودة ادوية الطوارق متواجدة وفى حالة ذهاب اى مريض الى الوحدات الصحية يتم عمل الاسعافات الاولية له وما يحتاج للتحويل يتم احالته فورًا للمستشفيات المركزية بالمدن.



تعددت شكاوى المواطنين من نقص لبعض الأدوية بالوحدات الصحية مثل أدوية " السكرـ الضغط" التي يعاني منها نسبة كبير من المواطنين اللذين لا يقدرون على شراء تلك الأدوية من الصيدليات؟ " ما رأيكم"



كان هناك نقص في بعض الأدوية ولكن المشكلة اتحلت بنسبة80% منها لأن المشكلة كانت تكمن في الطلبيات وليس في المديرية، وتم حصر للوحدات التى كانت تعانى من النقص فى بعض الادوية وتم حل المشكلة، مؤكدة انه تم التواصل مع الوزارة والشركات التى كان عندها نقص في المادة الفعالة والخام وتم التنسيق بين الوزارة والشركات لتفادى تلك المشكلة.



كيف تواجهون غياب ونقص الأطباء بالمستشفيات والوحدات الصحية؟



عجز الأطباء بالوحدات الصحية جاءت تعليمات انه يتم سد العجز في جميع التخصصات بالاستعانه بأطباء من تخصصات بها زيادة مثل (الجلدية ـ والنساء ـ الرمد) تم توزيعهم من خلال ثلاث ايام بالمستشفى و3 اخرى بالوحدات الصحية لسد العجز جاءت حركة تكليف جديدة دفعة 102 جزء منهم ستلم والباقى جارى تسكينهم، هناك اطباء مكلفون بالتواجد في الوحدات الصحية، بالنسبة لوحدات الطوارئ يوجد بها دكتور مقيم.



ـ ماذا عن خطة المديرية لهذا لعام 2018 -2019؟



يوجد مستشفى الشواشنة خدمة طوارئ نساء وتوليد 24 ساعة و3 مراكز اخرى مثل الشواشنة، ومستشفى الفيوم العام الجديدة يتم استئناف الأعمال بها الاسبوع القادم، والفيوم العام سيكون حدث بها رفع كفاءة كاملة، وهناك بعض التجهيزات لمستشفى طامية بـ 2 مليون جنية وتطور بمستشفى ابشواى ببعض المستلزمات، وباذن الله العام القادم يكون تعدينا جزء كبير من التحديات التى تؤرق المواطنين والأطباء ونتمى تأتى الميزانية بالذيادات كما طلبنها لتقديم خدمة صحية مميزة للمواطنين.



وأن مستشفى الشواشنة هى من أولويات المديرية في خطة 2018 2019 لأن أهل الشواشنة ويوسف الصديق عانوا كثيرا من نقص الخدمات الطبيبة بها.



هل تقابلين المواطنين وتستمعين لشكواهم؟



نعم اقابل المواطنين وأستمع لهم لأننى متواجدة في منصبى من أجل خدمتهم ولن اتخلى عن أى مواطن يحتاج لمساعدة، واكثر المشاكل التى نقابلها العلاج على نفقة الدولة، وكثيرا ما يحدث مشكلة من المواطن ويتصل بى من قلب المشكلة ويتم حلها فورا، بالأضافة لخدمة الخط الساخن والطوارئ وخدمة المواطنين يت حل جميع المشاكل فور وصولها وهناك سرعة استجابة وتعاون مستمر سواء الاسعاف او الجهات المعنية في حل جميع المشكلات من أجل راحة المواطن.



ما الجديد هذا العام في الخدمات التى تقدم للمواطنين؟



طوارئ النساء مستمرة 24 ساعة في مستشفى الشواشنة العام، وايضا وحدتين في طامية موزعين في قرية سرسنا وكوم أوشيم، ومطارطارس بسنورس، بالأضافة إلى قسطرة القلب ونسعى لأضافة غرفة عمليات للقلب، كل هذا جديد هذا العام.



وأكدت "هاشم" أن قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام والسموم تم تفعيلة ونسعى لتقديم خدمة أفضل به، وتم توسيعة الكلى بعدد من الماكينات، وجارى العمل على توسعة الحضانات،5 حدات صحية سيتم احلالهم وتجديدهم لتحسين الخدمة الصحية بهم وهم يوسف الصديق وطامية،ومستشفى ابشواى تم رفع كفائة الأستقبال طبقا للمعايير والمواصفات، وهناك وحدات سيتم رفع كفائتها وهذا مرحلة اعداد للمستشفيات أستعدادا لموضوع التأمين الشامل.



وايضا تم أنشاء البنك الأقليمى، التابع لبنك الدم وهو مبنى مستقل بذاته داخل مستشفى الفيوم العام، للحد من الاتجار بالدم ولتحسين الخدمة وتحسين كيس الدم، وخلال شهرين سيلمس ويحس المواطن بتغيير كامل في المنظومة الصحية بالفيوم وخاصتنا بالمراكزعقب الانتهاء من مستشفى الفيوم العام الجديدة وخاصتنا في مستشفى ابشواى وأطسا العام.



ما هي استعدادات المديرية لشهر رمضان الكريم؟ وانتشارهم في الميادين وأمام المساجد؟



توفير جميع الأدوية الخاصة بأقسام الطوارئ والمستلزمات التزام تواجد جميع الاطباء في اماكنهم، نعمل على رفع الوعى الصحى خاصتنا في وقت الظهيرة عن طريق تقديم نصائح ارشادية للمواطنين عن طريق لثقافة الصحية، بالاضافة عمل ندوات توعية من قبل الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية، ومسئول الخدمة الاجتماعية سيقوم بتقديم توعية لمرضى الضغط والسكر لعدم حدوث مضاعفات لهم أثناء الصيام.



أما عن أنتشارنا في الميادين، الخدمات الخاصة بالصحة متواجد داخل المستشفيات24 ساعة بالأضافة إلى نقاط الاسعاف واذا حدث اى شئ لاقدر الله فسيارات الأسعاف بتتوجه على الفور فور ابلاغها.



نصائح لمرضى الضغط والسكر في رمضان؟



مريض السكر لابد وأن يلتزم بالإدوية الخاصة به، يلتزم بشرب السوائل الأكل يكون الخفيف الصحى قليل الدسم، واذا نصحة الطبيب المعالج بعدم الصيام بالرجاء بالالتزام وهذه رخصة أعطاه الله اياها حتى لا يضر بصحته.







