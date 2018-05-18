مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والفتح الرباطي بث مباشر اليوم الجمعة 18-5-2018 في البطولة العربية

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معلومات عن مباراة الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي بدون تقطيع اليوم الاتحاد Vs الفتح الرباطي، البطولة : البطولة العربية، القنوات الناقلة : القناة السعودية الرياضية الثانية، الملعب : الجوهرة المشعة ، المعلقين : بلال علام.

موعد مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي اليوم في تمام الـ 21:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:30 مساءاً بتوقيت مصر .

كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي بث مباشر اليوم 18-5-2018 في البطولة العربية.

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