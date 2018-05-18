ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والفتح الرباطي بث مباشر اليوم الجمعة 18-5-2018 في البطولة العربية

الجمعة 18/مايو/2018 - 07:49 م
مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري والفتح الرباطي بث مباشر اليوم الجمعة 18-5-2018 في البطولة العربية
البطولة العربية
طباعة
الفجر الرياضي
 

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة رابط مباراة الاتحاد السكندري والفتح الرباطي في البطولة العربية، مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي بث مباشر اليوم الجمعة 18-5-2018 في البطولة العربية، مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي.

 

يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي بث مباشر الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي أون لاين اليوم 18-5-2018 في البطولة العربية، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح بدون تقطيع، مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الفتح الرباطي اليوم.

 

معلومات عن مباراة الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي بدون تقطيع اليوم الاتحاد Vs الفتح الرباطي، البطولة : البطولة العربية، القنوات الناقلة : القناة السعودية الرياضية الثانية، الملعب : الجوهرة المشعة ، المعلقين : بلال علام.

 

موعد مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي اليوم في تمام الـ 21:30 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 20:30 مساءاً بتوقيت مصر .

 

كورة لايف مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي بث مباشر اليوم 18-5-2018 في البطولة العربية.

 

شاهد البث المباشر مباراة الاتحاد السكندري المصري والفتح الرباطي المغربي يوتيوب من هنا..


المزيد عن: يلا شوت مشاهدة مباراة الاتحاد مشاهدة كورة لايف ويلا شوت كورة لايف شاهد البث المباشر رياضة بث مباشر الفتح الرباطي البطولة العربية الأخبار الرياضية أون لاين أون لايف أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
البطولة العربية للأندية
الاتحاد السكندري - مصر
-
x
20:30
-
الفتح الرباطي - المغرب
السالمية - الكويت
-
x
22:50
-
أساس تيليكوم - جيبوتي
كأس الأردن - المناصير (النهائي)
شباب الأردن
-
x
22:00
-
الجزيرة
مباريات دولية ودية - منتخبات
إيران - أساسي
-
x
13:00
-
أوزبكستان - أساسي
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/18/2018 8:10:02 PM