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بمشاركة "جمال".. هلسنكي يفوز على توركو

الجمعة 18/مايو/2018 - 08:02 م
بمشاركة جمال.. هلسنكي يفوز على توركو
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الفجر الرياضي
 

 

شارك الدولي المصري عمرو جمال في فوز فريقه هلسنكي على مضيفه فريق توركو بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم ، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري الفنلندي.

 

وتواجد الغزال على مقاعد بدلاء فريقه قبل أن يشارك في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

 

وبهذه النتيجة، رفع هلسنكي رصيده للنقطة 19 بالمركز الثاني في ترتيب الدوري، وبفارق نقطة وحيدة عن صاحب المركز الأول، فيما توقف رصيد فريق توركو عند خمسة نقاط بالمركز الحادي عشر في جدول الترتيب.

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