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أسعار فانوس "محمد صلاح" بالأسواق اليوم الجمعة 18-5-2018 بمحافظة الشرقية

الجمعة 18/مايو/2018 - 08:06 م
أسعار فانوس محمد صلاح بالأسواق اليوم الجمعة 18-5-2018 بمحافظة الشرقية
فانوس - ارشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
قال عدد من التجار بمحافظة الشرقية، اليوم الجمعة، إن فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، يتراوح سعره ما بين 110 و115 جنيها في سوق الجملة، وفي القطاعي بسعر يصل إلى 150 و160 جنيها.

وكان قد تناقل رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورا لفانوس محمد صلاح، فى الأسواق المصرية فى رمضان 2018.
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