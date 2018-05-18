ننشر قرارات المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في جلسته السنوية

عقد المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الجمعة، جلسته السنوية المعتادة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسكرتارية نيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل سكرتير المجمع المقدس في حضور 111 عضوا من أعضاء المجمع المقدس وذلك بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير الانبا بيشوي.









وتقدم المجمع المقدس للكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسه قداسة البابا تواصروس الثاني، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي ومعاونيه ولكل الأجهزة المعنية في مصر، والسلطات الليبية على جهودهم المخلصة التي بذلوها بكل تميز وبكفاءةٍ عالية حتى تم العثور على جثامين شهداء الوطن والكنيسة بليبيا وعودتهم إلى أرض الوطن بكل كرامة وتقدير.









كما تثمن الجهود المخلصة التي تقوم بها الدولة لإحياء مسار العائلة المقدسة، بما يجعله أحد المعالم الأثرية الهامة في السياحة الدينية بمصر، ويتذكر المجمع بكل التقدير والإعزاز القديس الأرشيدياكون حبيب جرجس ودوره الرائد في التعليم الكنسي منذ القرن الماضي، وتأسيسه مدارس الأحد التي نحتفل بمئويتها هذا العام.





وقد جاءت قرارات المجمع المقدس علي النحو التالي:





أولا: الاعتراف بدير الشهيد مارجرجس للراهبات –ايرلندا.

ثانيا: وضع إجراءات الاعتراف بالقديسين كنسيا و قانونيا من عدة بنود من أهمها انه لا يعترف باي قديس إلا بعد أربعين سنة علي الأقل .

ثالثا: اعتماد مادة جديدة فى لائحة المجمع المقدس خاصة بتشكيل اللجنة الدائمة واختصاصاتها و مدة عضويتها.

رابعا: اعتماد تعديل المادة الخاصة باختيار مقررى اللجان الرئيسية فى لائحة المجمع المقدس لتكون بطريقة الاقتراع السري.

خامسا: انتخاب نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتيرا للمجمع المقدس.





وكذلك انتخاب لجنة السكرتاري:





- نيافة الأنبا غبريال أسقف بنى سويف

- نيافة الأنبا جابرييل أسقف النمسا

وتم تعيين نيافة الأنبا يوليوس أسقف عام كناس مصر القديمة، وذلك لمدة ثلاث سنوات.





توصيات:





1.اقترح قداسة البابا تواضروس عقد لقاء محبة يضم جميع بطاركة الكنائس الأرثوذكسية من العائلتين فى كنيسة الإسكندرية وقد رحب المجمع المقدس بهذه الفكرة الرائدة و تم تشكيل لجنة من الآباء المطارنة والأساقفة لمتابعة تنفيذ هذا الاقتراح .

2.تشكيل لجنة مكونة من 5 أعضاء من المجمع المقدس لدراسة و مراجعة الأخطاء التعليمية التى تصدر من بعض المعلمين الكنسيين.





ويناشد المجمع المقدس جموع الشعب القبطي عدم الانسياق وراء ما تبثه بعض المواقع المشبوهة والكاذبة والتي تحمل بكل أسف أسماءً مسيحية، وتروج أخبارًا ملفقة وتجتزئ الحقائق وتسئ للتقاليد الراسخة في كنيستنا المجيدة وتشوه صورتها في أعين أبنائها.





وفى نهاية الجلسة شكر نيافة الحبر الجليل أنبا رافائيل كل من قداسة البابا تواضروس والآباء أعضاء المجمع المقدس ولجنة السكرتارية والآباء الكهنة أعضاء اللجنة الفنية المعاونة لسكرتارية المجمع المقدس وهنأ نيافته أعضاء لجنة السكرتارية المنتخبين متمنيًا لهم خدمة ناجحة برعاية قداسة البابا تواضروس الثاني.