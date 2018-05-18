منة فضالي تكشف حقيقة علاقتها العاطفية بـ"وائل عبدالله"

كشفت الفنانة منة فضالي، أنها كانت تربطها علاقة عاطفية بينها والمنتج وائل عبدالله إلا أنها لم تكتمل، مشيرة إلى أنه كان سيتم كمشروع زواج إلا أنه لم يحدث.



ومن ناحية أخرى أوضحت منة، خلال لقائها في برنامج "شيخ الحارة" على قناة "القاهرة والناس" قائلة: "أنا شخص مش بعيش لي صحاب، ومرتبطة بوالدتي جدا".