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قطر تنقذ صهر ترامب من التعثر المالي

الجمعة 18/مايو/2018 - 07:59 م
قطر تنقذ صهر ترامب من التعثر المالي
ترامب
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أمنية فوزي
 
قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن شركة كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقترب من الحصول على دعم مالي كبير من قطر.

وبحسب مجلة "نيويورك ماجازين" فإن العلاقات بين قطر وكوشنر ليست جديدة، حيث سعى حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر السابق للإبرام صفقة عقارية قيمتها 500 مليون دولار مع عائلة كوشنر العام الماضي للتقرب منهم.

يذكر أن جاريد كوشنر هو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهودي متزوج من ابنته إيفانكا، وعائلة "كوشنر" داعمة للاحتلال الإسرائيلي، و"كوشنر" الأب شريك في صندوق استثمار عقاري أمريكي إسرائيلي، كما قام بإهداء أفدنة لمستشفى "شار زيديك" الإسرائيلية بالقدس، كما تقدم العائلة تبرعات سخية للمستوطنات.
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